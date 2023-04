Conheça a fazenda que foi vendida por R$ 600 milhões em Goiás

A Fazenda Araucária, em Mineiros, no Sudoeste do estado, foi vendida por pouco mais de R$ 600 milhões. Antes pertencente a empresa BrasilAgro, a área de 5.517 hectares (ha) acabou sendo negociada com dois compradores diferentes.

O primeiro terreno é de 332 hectares e custou R$ 8,5 milhões. A segunda transação foi no valor de R$ 409,3 milhões por 5.185 hectares.

Adquirida em 2006 pela BrasilAgro, a Fazenda Araucária tem ao todo 9,6 mil hectares e, desde 2013, está sendo vendida por etapas.

O valor exato da propriedade é de R$ 602 milhões e a Taxa Interna de Retorno (TIR) consolidada em reais é de 16,2%.

“Estas vendas são mais um grande marco para a companhia, pois encerram o ciclo desta propriedade dentro do nosso portfólio”, celebrou em comunicado Gustavo Javier Lopez, diretor financeiro da BrasilAgro.