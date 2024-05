Corpo de Bombeiros realiza buscas após canoa tombar e pessoa desaparecer no Rio Araguaia

Outras três pessoas estavam a bordo no momento do incidente

Samuel Leão - 11 de maio de 2024

Trecho do Rio Araguaia, na região. (Foto: Felipe Arantes)

Uma pessoa está desaparecida após a canoa em que ela estava, juntamente com outras três pessoas, virar no Rio Araguaia, na região de Nova Crixás. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (10) e, desde então, equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na região.

Por volta das 19h, o grupo estava navegando pelo rio quando, acidentalmente, a embarcação tombou e as quatro pessoas caíram na água. Após certo tempo, eles conseguiram se apoiar, mas perceberam que uma pessoa teria sumido.

Após procurarem pela área, sem sucesso, alertaram as autoridades para mobilizar uma busca. Às 00h, os bombeiros já estavam verificando a região.

Apesar das buscas, até a manhã deste sábado (11) a vítima ainda não tinha sido encontrada. A situação aconteceu pouco ao norte do Lago João Grande, na divisa com o estado do Mato Grosso.

Mais informações a qualquer momento.