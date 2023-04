Estes signos vão ter as coisas mudadas para melhor depois de muito esperar

O mês de abril prometeu e tem entregado muitas coisas boas para algumas pessoas e existem ainda alguns signos que vão ter as coisas mudadas para melhor antes do fim deste período. Tudo isso irá os surpreender.

Essas casas que listaremos passaram um bom tempo se esforçando para conseguir fechar alguns ciclos e sair da estaca zero. Foram tempos complicados e de extremo aprendizado.

A boa notícia é que, finalmente, os astros estão se alinhando, principalmente com a chegada do eclipse solar híbrido e raro (que acontecerá no dia 20 deste mês).

Um adendo importante é que, agora, Vênus deixou a posição da 2º casa (touro) e entrou em gêmeos. Logo, isso poderá resultar em dias dinâmicos e desejos incessantes por mudança.

Confira agora os signos vão ter as coisas mudadas para melhor depois de muito esperar:

1. Touro

Inevitavelmente, esse avalanche de acontecimentos vão mudar bastante a vida do taurino. No dia 21 de abril, além do Sol passar para touro, iniciará o Mercúrio retrógrado, justamente após o eclipse.

Com isso, os taurinos podem sentir uma necessidade enorme de espaço para rever melhor as prioridades. Será um ótimo tempo para focar em si e no autoconhecimento.

Fechar ciclos ficará mais fácil dessa vez, graças ao Vênus em gêmeos. Não se limite desta vez! É hora de expandir e conhecer alturas que até então nem imaginava ser possível. Confie no processo!

2. Gêmeos

Os geminianos também poderão perceber uma mudança radical no dia-a-dia. No campo financeiro, os nativos poderão sair do negativo e do emprego tóxico. Essas pessoas perceberão várias portas se abrindo.

Será necessário se sentar e avaliar as melhores possibilidades para não “enfiar os pés pelas mãos” e acabar perdendo uma oportunidade maravilhosa de se dar bem.

As contas poderão ser quitadas e esse momento será de muito aprendizado. Não é hora de olhar para trás, mas sim para dentro, buscando evolução todos os dias.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos, por serem regidos pelo elemento ar – assim como os geminianos – também poderão perceber radicalmente uma mudança nos próximos dias e, claro, para melhor.

Essa casa passou muita confusão interna no começo deste ano e acabou se afastando de pessoas boas, ocasionando um isolando e muitas dúvidas.

Haverá o retorno de alguma pessoa muito especial, mas será preciso escutar mais e ouvir o lado racional. Não é hora desses nativos agirem por impulso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!