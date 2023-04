Motorista morre após carro bater contra caminhão de reboque em Goiânia

Um motorista, de 37 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão de reboque no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. O episódio aconteceu na noite deste sábado (15).

O Portal 6 apurou que a vítima, juntamente com uma mulher, de 29 anos, estava em um veículo preto tipo I/ Toyota HiluxSw4 e trafegava pela rua Bela Verniz, em frente ao condomínio de La Flor.

No entanto, por volta das 23h, o homem acabou perdendo o controle do automóvel e bateu no caminhão que se encontrava estacionado na via.

Após o acidente, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local para averiguar a situação. No lugar, os agentes encontraram o condutor do veículo de passeio preso nas ferragens, já sem os sinais vitais.

A mulher, que também estava no automóvel junto ao motorista, teve alguns ferimentos e foi conduzida pelos agentes até um pronto socorro da capital.

Além da PM, também compareceram na ocasião uma equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT) e o Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo da vítima fatal.