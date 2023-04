Sesc Goiás abre inscrições para projeto que fornece aulas gratuitas para crianças e adolescentes

O Sesc Goiás anunciou que as inscrições para o projeto Ser Esportista 2023 estão abertas. A iniciativa oferta aulas gratuitas de iniciação esportiva geral, futsal, futebol society, voleibol, judô e natação para crianças e adolescentes de 4 a 16 anos.

As vagas são disponibilizadas para dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (com Credencial Sesc atualizada), estudantes e egressos da rede pública de ensino básico.

Vale pontuar que a renda bruta familiar não deve ultrapassar o valor de três salários mínimos.

O Ser Esportista tem como objetivo a promoção do acesso gratuito ao esporte a crianças e adolescentes goianos, contribuindo para a promoção da saúde física, comportamental e intelectual dos jovens. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de abril.

A primeira etapa é online e é preciso acessar o site do Sesc Goiás, criar um login, ir na aba Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), preencher o formulário e anexar os documentos solicitados.

Já a segunda fase será presencial, sendo destinada aos candidatos classificados. Eles deverão comparecer na unidade do Sesc escolhida e apresentar documentação física original, conforme o edital.

A previsão para o inicio das aulas é no dia 15 de maio. As vagas são ofertadas para três diferentes unidades, que ofertam as seguintes modalidades:

Sesc Faiçalville (Goiânia): iniciação esportiva geral 1 e 2, futebol society, futsal, natação e voleibol;

Sesc Anápolis: Iniciação esportiva geral 1 e 2, natação e futebol society;

Sesc Jataí: iniciação esportiva geral 1 e 2, futsal, voleibol, judô e natação.

Rematrícula

O prazo para a rematrícula de alunos que já participam do projeto é do dia 03 de abril a 27 de abril. A previsão do início das aulas para os veteranos é no dia 02 de maio.

O processo é composto por etapa única, feita presencialmente. Basta que o aluno e responsável se dirijam à unidade do Sesc escolhida e apresentem a documentação original exigida no edital.