Abertas inscrições para comerciantes que desejam montar barraca para Festa do Divino Pai Eterno

Começa nesta segunda-feira (17) o período de inscrições para quem deseja montar barracas comerciais às margens da Rodovia dos Romeiros (GO-060), no trecho entre Goiânia e Trindade, durante o período da Festa do Divino Pai Eterno.

Ao todo, serão disponibilizados 166 lugares para a instalação dos pontos de vendas, distribuídos em seis localidades do evento.

Os interessados em participar devem preencher o formulário no site Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), até o dia 30 de abril. A escolha acontecerá por meio de um sorteio que será realizado na sede do órgão no dia 22 de maio.

Após o resultado, os comerciantes selecionados deverão emitir a taxa de ocupação da faixa de domínio no site da Goinfra. O valor é de R$ 44,25 e o pagamento deve ser efetuado entre os dias 22 a 31 de maio.

Durante o evento, poderão ser vendidos produtos alimentícios, bebidas não alcoólicas, artigos de beleza, roupas, bijuterias e ou brinquedos.

De acordo com a agência, a montagem das barracas começará no dia 13 de junho e o desmonte deve acontecer até o dia 09 julho.

Entre os critérios para a instalação da estrutura, estão: ter cor branca e tamanho de 4×4 metros. É importante ressaltar que é da responsabilidade dos comerciantes a inspeção do Corpo de Bombeiros, o fornecimento de água e energia elétrica no local.

Mais informações sobre a inscrição, funcionamento e instalação podem ser obtidas na Coordenação de Administração da Faixa de Domínio da Goinfra, pelo telefone (62) 3265-4309.