Aberto novo concurso público no interior de Goiás com salários de mais de R$ 7 mil

Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura Municipal de Morrinhos abriu as inscrições para o concurso para preencher 1.317 vagas imediatas, assim como a formação de cadastro reserva de três pessoas para cada vaga.

A remuneração, a depender do cargo, será de R$ 1.302,00 a R$ 7.364,03, com funções variadas que exigem somente alfabetização como auxiliar de obras e gari, por exemplo, até formação superior – como professor, engenheiros e médico veterinário. Para ter acesso a lista completa, clique aqui.

Para participar, é necessário se inscrever na página do concurso até o dia 16 de maio, mediante pagamento de R$ 50 para os cargos de Alfabetizado, R$ 70 para Ensino Fundamental, R$ 120 para Nível Médio ou Técnico e R$ 160 para Nível Superior.

Após a inscrição, a seleção para todos os cargos será realizada por meio de prova objetiva, assim como subjetiva no nível superior. Além disso, as funções de Agente Comunitário de Endemias e Agente Comunitário de Saúde terão curso de formação.

Candidatos às vagas de professor farão prova de redação e análise de títulos. Todas as provas serão aplicadas no dia 28 de maio ou 04 de junho, de acordo com o cargo.

Conforme edital, o concurso possui validade de dois anos e é possível se inscrever para mais de uma vaga, desde que as provas sejam em horários diferentes. Confira as funções disponíveis.