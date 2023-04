Anapolinos se unem para ajudar dono de sapataria que perdeu tudo em incêndio

A sapataria que pegou fogo na tarde deste último sábado (15) no bairro Vila Santa Isabel, em Anápolis, além de ter assustado bastante os moradores, trouxe severos prejuízos para o proprietário Rilmar Jones Barroso. O trabalhador, que tirava de lá o sustento do dia a dia, está recebendo doações de familiares e amigos para reestruturar o negócio.

Ao Portal 6, Rilmar revelou que não estava no local durante o ocorrido, mas que amigos o avisaram e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu combater as chamas e realizar o rescaldo do lugar. Ainda não se sabe qual foi o estopim do fogo.

Entretanto, apesar de não ter havido vítimas, o lugar foi completamente destruído, não só a estrutura, como também os produtos e todas as máquinas essenciais para o ofício.

Para não ficar sem sustento, ele conta que está ajudando o irmão como marceneiro, mas que necessita urgentemente de apoio para conseguir os materiais necessários para voltar ao trabalho.

O prejuízo estimado, de acordo com o sapateiro, está em volta de R$ 15 mil, mas ele afirma que, por enquanto, precisa apenas de parte deste valor, referente ao preço do maquinário para que possa voltar a atuar.

Amigos e familiares então se juntaram em um grupo para poderem arrecadar este dinheiro. Aos que podem auxiliar, o pix para doações é 33116849153.