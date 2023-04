Eleição para o cargo de diretor movimenta colégios estaduais em Goiás

O processo de votação para a escolha dos candidatos que irão ocupar os cargos de gestores das redes estaduais de ensino está marcado para ocorrer ao longo desta terça-feira (18).

Professores, técnicos administrativos, estudantes com idade de 12 anos ou mais e os pais e/ou responsáveis poderão votar nos representantes que desejarem. Estes últimos devem levar documentos com foto para realizarem o ato.

Na consulta pública, concorrem os três candidatos que atingiram as melhores notas na prova de conhecimentos gerais em cada instituição. Os mais votados assumem a função a partir do dia 04 de maio.

A votação terá início às 08h e término às 21h nas unidades escolares que operam em três turnos. Em contrapartida, nas escolas que têm dois turnos, o processo será realizada das 08h às 20h. A coleta de votos será realizada pessoalmente nas unidades, com o registro de votos diretos e sigilosos.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), esta etapa é uma das últimas fases do processo para a escolha de gestores, que teve início com a afixação do edital nos centros escolares no dia 17 de fevereiro, com as inscrições tendo sido realizadas até o dia 24 do mesmo mês.