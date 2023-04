Homem fica assustado ao ir no banheiro e perceber o que estava dentro da cueca dele

Imagine só acordar com um desconforto, ir ao banheiro e descobrir que teria dormido com um animal venenoso dentro da cueca? Parece inacreditável, mas foi o que aconteceu com um homem australiano.

No TikTok, ele contou que acordou sentindo algo estranho se movimentando próximo às partes íntimas. Sem entender o que poderia ser, foi até o outro cômodo da casa e percebeu que estava com uma aranha-caçadora lá.

“Acordei esta manhã com algo se movendo na minha cueca, e esta aranha-caçadora estava dormindo junto aos meus testículos”, disse em tom de humor na rede social.

Apesar de ser venenosa, a espécie não é letal aos humanos. No entanto, uma picada deste animal pode gerar uma série de reações, como inchaço, febre, vômito, dor de cabeça e náuseas.

Para a sorte do australiano, a aranha não o atacou e isso o deixou impressionado. “Ela só estava se mantendo agradável e quente. Olhe para o brilho nos seus olhos, se divertiu muito”, brincou o homem.

Veja!