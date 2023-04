Mulher trai namorado com cunhado e viraliza com o que fez em seguida

Tem dado o que falar na internet o caso de uma mulher infiel, que foi até a rodoviária implorar o perdão do namorado após o trair com o cunhado e internautas dividiram opiniões.

Quem tornou a história pública foi Alejandra Palacios, que tem divulgado todos os desdobramentos no TikTok. O primeiro vídeo compartilhado mostra a mulher ajoelhada.

Ao lado da ‘traidora’, uma outra mulher a ajudava, segurando um cartaz que dizia “perdoe-me Jaime, foi apenas um deslize”. Aos prantos, ela pediu para ele não deixá-la. No entanto, Jaime não pareceu comovido e foi embora.

Depois disso, Alejandra tornou a publicar no perfil do TikTok sobre a história. Neste novo, a mulher apareceu chorando, dizendo que o parceiro estava desaparecido e que buscava por notícias do amado.

Por fim, o terceiro capítulo da novela foi a traidora encontrando Jaime em uma “casa de diversão” e discutindo com o ex. Para os internautas, essa foi a vingança merecida para ela.

“O karma chegou rápido desta vez. Trair com o irmão foi muita baixaria”, disse um rapaz. “Eles se merecem. Sem nenhum respeito um pelo outro”, comentou outro usuário.

Confira!