Prefeitura de Goiânia abre mais de 100 vagas para profissionais da área elétrica com salários de mais de R$ 3 mil

Estão abertas até o dia 24 de abril as inscrições para as 108 vagas ofertadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) para funções que lidam com a rede de iluminação. Salários são de até R$3.194,49.

Ao todo, são mais de 178 mil pontos que devem ter as lâmpadas de light emitting diode (LED) substituídas. São quatro funções diferentes disponibilizadas, eletricista, eletrotécnico, serralheiro e auxiliar de serviços.

Para assistente técnico profissional (eletrotécnico) foram ofertadas duas vagas. É exigido ensino médio completo e formação técnica. A carga horária é de 30 horas semanais, com salário R$ 1.539,14, com vantagens somando R$ 1.385,23.

Já artífice de serviços e obras públicas (eletricista) terá 80 vagas, com exigência de ensino fundamental completo e certificado na área. Serão 40 horas semanais, com salário de R$ 1.681,31 e vantagem de R$ 1.513,18, além de vale alimentação de R$ 400.

A função de artífice de serviço e obras públicas (serralheiro) terá 4 vagas e as exigências, condições de trabalho e salário e benefícios serão as mesmas do cargo de eletricista.

Para auxiliar de serviços e obras públicas foram ofertadas 22 vagas e a exigência é no mínimo 5° ano do Ensino Fundamental, com 40 horas semanais de carga horária. O salário será de R$ 1.542,48, com vantagem de R$ 1.388 e vale-alimentação de R$ 400.

A seleção dos candidatos ocorrerá em etapa única, com análise de títulos e experiência profissional. As inscrições são gratuitas, basta acessar o site goiania.go.gov.br.

No total, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência física e 20% para negros, conforme legislação vigente. O resultado final da seleção está previsto para o dia 15 de maio. A contratação será imediata, pelo regime de trabalho CLT, de forma temporária até o final de 2024.