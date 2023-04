Mandar mensagens de bom dia é uma ótima forma de fazer com que o outro comece o dia com positividade e deixar com que a pessoa do outro lado fique pensando em você durante todo o restante da data.

Às vezes, pequenos gestos de amor e carinho podem ser o suficiente para fazer o outro ter um dia bem mais alegre e, de quebra, deixá-lo pensando em você durante muito tempo.

Por isso, leia a matéria até o final e saiba algumas mensagens de bom dia que podem fazer com o que outro não consiga te tirar da mente dele

6 mensagens de bom dia para enviar no WhatsApp e deixar a pessoa do outro lado pensando em você

1. “Bom dia, coisa linda! Espero que seu dia seja tão incrível quanto você é e que seja tão iluminado quanto o seu sorriso”

Essa frase, sem sombra de dúvidas, vai fazer aquela pessoa se derreter de amores por você e não conseguir tirar você da mente. Pode confiar em mim!

2. “Muito bom acordar e saber que tenho você na minha vida. Espero que consiga ter um dia maravilhoso por aí hoje”

Bem direta e, principalmente, fofa. Se está tentando chamar a atenção da (o) gata (o), essa pode ser uma forma perfeita.

3. “A cada dia que nasce, minha admiração por você só cresce. Tenha um bom dia”

Pode parecer simples, mas essa frase é capaz de deixar o outro com um sorriso de orelha a orelha.

4. “Bom dia! Espero que você se sinta inspirado e motivado para alcançar seus objetivos hoje. Lembre-se de que você é capaz de fazer grandes coisas”

Essa frase pode não ser romântica, mas é capaz de deixar o outro energético durante o dia e fazê-lo lembrar de você várias vezes ao longo do dia.

5. “Espero que seu dia seja lindo assim como você”

Convenhamos quem é que consegue não se desmanchar ao ler uma frase como essa vinda de alguém especial, não é verdade?

6. “Como é bom começar o dia pensando em você. Tenha uma excelente manhã!”

Por fim, essa é mais uma mensagem que fará com que a pessoa pense em você durante o dia inteiro, assim como você constantemente se pega pensando nela.

