Conheça o cantinho romântico que é perfeito para casais que querem relaxar em Goiás

O município de Alto Paraíso de Goiás, localizado na Chapada dos Veadeiros, a cerca de 400 km de Goiânia, possui um ambiente perfeito para os casais que procuram um lugar para descansar.

Trata-se do Loft da Árvore, que fica dentro da Pousada Vila Abaton. A habitação é toda amadeirada, com uma banheira panorâmica com vista para uma área de proteção ambiental, posicionada na direção do sol poente.

Além disso, o espaço possui um design arrojado, com bastante ventilação e iluminação natural, vindos de diversas aberturas.

O loft oferece uma cama queen size, cozinha equipada, conexão wi-fi e ar-condicionado para os visitantes. Animais de estimação também são bem-vindos.

Por fim, os hóspedes podem acessar um espaço externo coberto, com rede e horta particular. Além disso, a estrutura conta com uma sauna à lenha imersa na floresta.