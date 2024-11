Irmãos morrem ao tentar separar briga durante comemoração de festa de aniversário

Vítimas foram atingidas por golpes de facão durante reunião de grupo de cavalgada

Augusto Araújo - 26 de novembro de 2024

Uma das vítimas teve morte declarada ainda na cena do crime. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de apenas 19 anos, foi morto junto com o irmão na cidade de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal (DF), após tentar separar uma briga durante uma festa.

Conforme relato de testemunhas, a vítima estava junto de amigos em um grupo de cavalgadas, celebrando o aniversário de um deles, na Rua Pompéia, localizada no bairro Jardim Zuleika.

No entanto, em determinado momento, um dos integrantes teria se desentendido com outro colega da “comitiva” e disparado tiros para o alto.

Nisso, o suspeito teria corrido para pegar um facão, no intuito de se defender. Enquanto isso, a vítima tentou acalmar os ânimos, separando os envolvidos.

Porém, o jovem teria sido surpreendido pelos golpes de arma branca e foi atingido na região do tórax. O irmão dele, que não teve a idade revelada, também virou alvo e ficou gravemente durante a confusão.

Este último chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde de Valparaíso, mas faleceu no hospital. Já a primeira vítima teve a morte decretada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (24), mas só teve repercussão na manhã desta terça-feira (26). A Polícia Civil (PC) deve dar continuidade às investigações do ocorrido.