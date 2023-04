Empresa oferece compartilhamento de aeronaves em Goiânia

A LifeJet promete uma solução inteligente em aviação exclusiva ao oferecer aeronaves compartilhadas para quem deseja o conforto de voar sem todos os custos e com mais simplicidade.

A empresa gerencia uma frota de 06 jatos do modelo Citation Jet, com autonomia de quatro horas de voo e capacidade para seis passageiros. Para se tornar um dono de aeronave, é necessário investir 25% do valor total da compra, fazendo com que cada jato tenha quatro usuários.

Sendo assim, cada cotista tem o direito a solicitar um voo até 48h antes da decolagem, independente se o jato está em uso. Isso porque a empresa oferece outro jato de igual modelo ou superior se for o caso. No entanto, o tempo máximo de cada programação é de seis pernoites para garantir o uso de todos os cotistas e a folga da tripulação.

Por ser um modelo de compartilhamento, não é possível personalizar a aeronave. Mas, aqueles que querem deixar claro que possuem jatos particulares podem pedir logotipo estampado em tapete de embarque, almofadas, cobertores e mais.

Como a operação é da LifeJet, cada dono se torna um sócio da empresa detentora da aeronave. Então, toda a regularidade e legalidade pelos demais participantes do programa de compartilhamento é de responsabilidade da operadora.

Para realizar um agendamento, o sócio pode acessar o aplicativo LifeJet, que também informa o histórico, gestão dos voos e reservas de voos gratuitos de trechos que a aeronave percorrerá vazia. Para reduzir os custos, o cotista ainda poderá oferecer assentos para demais sócios.

Entre os custos fixos mensais, estão a hangaragem, limpeza, remuneração de tripulantes, tarifas aeroportuárias de permanência, gestão administrativa e operacional e seguros. Já os custos variáveis, descontados com o uso do jato, são de combustíveis, tarifas aeroportuárias de pouso, diária de pilotos, hotel e transporte da tripulação, entre outros. Os valores de manutenção são repassados de forma periódica.