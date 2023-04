Jovem goiana morre em improvável acidente nos Estados Unidos

Eduarda Romana da Silva, de 21 anos, natural de Itaguari, na região central do estado, faleceu na manhã desta terça-feira (18) em decorrência de uma sequência imponderável de fatos ocorridos em Marietta, nos Estados Unidos. A morte inesperada já repercute nas redes sociais, tanto em apoio à família quanto pelo choque.

O que motivou a comoção, para além da perda, foi a ordem dos fatores que levaram à morte. A jovem, que estava a caminho da academia, parou o carro depois que o pneu furou. Para agilizar o problema, Eduarda ligou para a mãe e aguardou ajuda para prosseguir com o dia.

No entanto, enquanto esperava, um motorista colidiu contra a traseira do carro da goiana, saindo logo em seguida para conversar com ela. Nesse momento, outro veículo, em alta velocidade, chocou-se contra dos dois, levando ambos a óbito.

Além disso, o terceiro motorista não resistiu ao impacto e também faleceu. A polícia local investiga as condições do acidente fatal.

Família pede ajuda

Os familiares de Eduarda desejam enviá-la para o Brasil e realizar o sepultamento na terra natal. Contudo, não conseguem arcar com as despesas do transporte e trâmites legais, o que resultou na criação de uma vaquinha online.

Com meta de 30 mil dólares, já conseguiram arrecadar 11 mil dólares, por meio do apoio de 220 doadores.

Diversas pessoas deixam mensagens de apoio nas redes sociais, incluindo moradores de Itaguari.

“Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Principalmente da mãe que presenciou!!”, escreveu uma internauta. “Meu Deus, que tristeza”, comentou outro.