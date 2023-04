Murilo Huff revela por que o show que fez em Anápolis será inesquecível e emociona a internet

O cantor goiano Murilo Huff, autor de grandes sucessos no mundo da música como “Dois Enganados”, “Zé da Recaída”, “Bem Pior que Eu” e diversos outros, fez uma declaração no Twitter envolvendo Anápolis.

No post, o sertanejo relembra um episódio que viveu no início da carreira, há aproximadamente sete anos, quando veio até a cidade para cantar em uma boate.

Ele comenta que o público total do evento foi de apenas seis pessoas. Esse número pequeno chega até a assustar ao levar em conta as casas lotadas de fãs que o artista reúne atualmente, mas ele garante que no começo passou por várias dificuldades.

Na ocasião, Murilo revelou que o contratante do show, inclusive, recusou-se a pagar o lanche da equipe, tendo em vista o prejuízo que a performance havia trazido.

Ainda na publicação, o sertanejo exibiu a foto de um dos mais recentes shows em Anápolis, que ocorreu no último sábado (15), na qual ele está no palco cercado de uma gigantesca multidão. Ele termina a mensagem pedindo para todos acreditarem nos sonhos que têm, e não desistirem jamais.

Confira a postagem na íntegra:

“Deixa eu contar uma história pra vocês: há mais ou menos 7 anos eu fui em Anápolis cantar numa boate, e o público foi de 6 pessoas… o contratante não quis pagar nem o x-tudo pra gente jantar. E ontem, alguns anos depois, fui recebido dessa forma! Enfim… acredite no seu sonho!”.