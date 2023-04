O horóscopo deixa um importante alerta para alguns signos que estão recebendo inveja de alguém próximo nesta semana e é importante estar de olhos abertos para isso.

As casas astrológicas que mencionaremos costumam ser muito alto astral e evitam ao máximo focar nos pontos negativos. Logo, além de atrair maus olhados pela energia, ainda possuem dificuldade em enxergar a maldade.

Logo, acabam se tornando presas fáceis para manipularem invejosos, que costumam estar por toda parte, ansiosos por um deslize, para conseguirem o que querem.

Para ficar mais atento, confira agora quais os nativos que devem ficar mais atentos aos invejosos e maldosos, que podem destruir seus projetos. Veja!

3 signos que estão recebendo inveja de alguém próximo pelas costas e nem imaginam:

1. Câncer

Os cancerianos sofrem com esse tipo de situação há longa data, por se preocuparem demais com o bem-estar das pessoas e ignorarem o fato de que possa estar acontecendo algum tipo de falsidade ou más intenções.

Com isso, é muito comum que o nativo crie expectativas com algumas amizades, idealizando o laço perfeito, e acabe quebrando a cara drasticamente.

Desta vez, essa pessoa pode estar muito perto. Perto até demais. Não bobeie e duvide mais das palavras bonitas. Nem todo sorriso bonito é feliz contigo.

2. Libra

Os librianos, por suas vezes, também podem enfrentar esse tipo de situação com frequência. Essa casa é extremamente alto astral e contagiante, logo consegue atrair muitos invejosos.

Esses nativos vivem em busca de manter a paz e o equilíbrio por onde passam, mas se esquecem de priorizar o que realmente importa: o bem próprio.

Nem todo mundo que está do seu lado agora realmente te ama e te quer bem. Muitas vezes, pode ser apenas um impostor esperando seu fracasso e torcendo pelo seu mal. Fique mais atento quanto a isso.

3. Peixes

Por fim, os piscianos são pessoas extremamente intuitivas, mas conseguem ignorar totalmente os sentimentos quando se trata de outra pessoa que ele goste.

Por mais que o coração esteja doendo com alguém, ele prefere quebrar a cara do que se afastar, pois é extremamente intenso com os vínculos que cria.

Com isso, acaba sendo muito fácil enganar um nativo da casa de peixes. Cuidado com quem estará ao seu lado nesses próximos dias!

