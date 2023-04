Café Rancheiro mira faturamento de R$ 1 bilhão e faz planos para exportar produtos para Oriente Médio

Sediada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a empresa Café Rancheiro está com planos para expandir as exportações para o Oriente Médio.

Ao Portal 6, o sócio-fundador e diretor institucional da companhia, Wilson de Oliveira, explicou que o início das vendas depende apenas da aprovação de um selo de qualidade internacional.

“Nós estamos há mais de um ano fazendo os procedimentos para entrar em conformidade e acredito que ele deve sair ainda no primeiro semestre de 2023”, afirmou.

Wilson apontou que a comercialização terá como foco os Emirados Árabes Unidos, que é visto como uma porta de entrada para os países islâmicos.

O diretor da Café Rancheiro ainda destacou que, através deste aumento nas exportações, a marca tem como objetivo alcançar o faturamento de R$ 1 bilhão até 2025.

Vale lembrar que, atualmente, os produtos são exportados para a Suíça, Inglaterra, Irlanda, Venezuela, Paraguai e Líbia.

Nas cifras de dezembro do ano passado, esse valor estava na casa dos R$ 684 milhões.

Já ao tratar do mercado interno, Wilson disse que a empresa planeja uma estratégia para lançar entre 100 e 200 franquias de cafeterias em todo o Brasil nos próximos anos.

“Já temos um protótipo em uma lojinha na fábrica de Anápolis. Mas a nossa meta é instalar essas franquias em lugares de grande movimentação, como aeroportos, shoppings, estações de metrô”, detalhou.

Além do café, a marca Rancheiro produz rosquinhas e biscoitos, apostando em novos produtos para expandir o mercado interno.

Como exemplo, Wilson citou o lançamento recente do cream cracker com 65% menos de gordura. “Nós temos investido muito na capacidade da nossa indústria, para aumentar a qualidade do que produzimos”, concluiu.