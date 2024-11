Casamento dura poucos dias após mulher não esquecer o que o marido disse para madrinha

Fala sobre forma como a convidada compareceu à cerimônia deixou a noiva enfurecida

Anna Júlia Steckelberg - 29 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma história inusitada que terminou em separação poucos dias após o casamento ganhou repercussão no Reddit. O motivo? Um comentário do noivo sobre uma das madrinhas durante a cerimônia.

A situação foi relatada pela própria madrinha, que explicou que decidiu ir ao casamento sem maquiagem como forma de protesto contra a indústria da beleza.

A noiva, amiga de longa data, não se incomodou e apoiou a decisão.

No entanto, o noivo teve uma reação inesperada. Durante a recepção, ele chamou a madrinha para uma conversa e reclamou que a falta de maquiagem dela estava “ofuscando a noiva”.

“Ele disse que era inapropriado eu não estar maquiada e que uma mulher nunca deveria ir a um evento público sem maquiagem”, contou.

A madrinha, surpresa com a situação, pediu desculpas à noiva após o casamento. “Ela ficou confusa e disse que não tinha problema, mas quando contei o que o noivo disse, ela ficou furiosa”, revelou.

A briga entre o casal foi inevitável. A noiva decidiu sair de casa e foi para o apartamento da amiga enquanto refletia sobre o ocorrido. Poucos dias depois, o casamento chegou ao fim.

Amigos do noivo começaram a atacar a madrinha, acusando-a de “destruir” o matrimônio. “Eu me sinto péssima por isso, mas não consigo entender onde errei”, desabafou a jovem.

Nos comentários do Reddit, a atitude do noivo foi amplamente criticada. “Controlar como as mulheres se apresentam é um grande sinal de alerta”, comentou um usuário.

Outro escreveu: “O casamento acabou porque ele quis ditar como uma mulher deveria estar vestida, não por culpa da madrinha. Sua amiga fez bem em enxergar isso”.

