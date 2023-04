Com medo de ter caído no golpe do Badoo, morador de Anápolis procura a polícia

Um idoso de 61 anos procurou a Polícia Civil (PC), na tarde desta quarta-feira (19), após ter ficado com medo de ter caído no golpe do Badoo, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele conheceu uma mulher pelo aplicativo de relacionamento. Depois de trocarem telefones e iniciarem a conversa pelo WhatsApp, ela disse que estava trabalhando na Venezuela e queria se mudar para o Brasil.

Dez dias depois, a suspeita informou que havia mandado um pacote com documentos e presentes para o idoso, mas que o embrulho havia ficado retido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Para realizar a liberação, ela pediu fotos da frente e do verso do documento, tendo recebido registros da carteira de identidade.

Depois ela comunicou que ele deveria pagar uma taxa de R$ 2.530 para autorizar a saída do pacote da alfândega.

Ao informar que não dispunha do dinheiro, o idoso foi bloqueado das redes sociais e procurou a PC com receio após expor os documentos.