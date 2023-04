Médica de Anápolis fala sobre sintomas e como evitar doenças que podem causar a cegueira

A Clínica Popular da Saúde realiza, neste mês, a campanha Abril Marrom, que é importante para a conscientização da prevenção e tratamento de doenças que podem provocar a cegueira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que 60% a 80% dos casos de cegueiras são evitáveis, sendo que a maioria são tratáveis quando descobertos precocemente.

E para falar sobre o assunto, que é de extrema importância, entrevistamos a Dra Claudenira Lima, que atua na Clínica Popular da Saúde.

Ela é formada pela Fundação Universidade do Amazonas (UFAM), com especialização pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

A cegueira pode ser evitada e quais a doenças mais comuns?

Dra Claudenira Lima: Sim. Cerca de 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas. Uma das mais comuns é a catarata, que gera a perda de transparência do cristalino, dando uma sensação de visão embaçada ao paciente. Mas considero que o paciente acima de 40 anos deva ter mais atenção aos sinais do glaucoma, devido a progressão silenciosa da doença e dificuldade no controle nos casos mais avançados.

O glaucoma tem cura?

Dra Claudenira Lima: O Glaucoma é uma neuropatia ótica, que faz com que o nervo ótico perca parte dessa conexão que liga os olhos ao cérebro. Essa perda se dá de forma lenta, agressiva e irreversível. É possível controlar a doença buscando diminuir a pressão intraocular, que é o principal fator de risco.

Quais os sintomas do glaucoma?

Dra. Claudenira Lima: Na maioria dos casos, os sintomas são silenciosos no início e isso é perigoso e colabora para o avanço da doença. Existem alguns tipos de glaucoma que podem causar dor, mas é uma porcentagem bem pequena. Geralmente, a pessoa acha que enxerga 100%, mas vai perdendo o campo visual na periferia e não percebe.

Astigmatismo, miopia, hipermetropia e presbiopia podem deixar uma pessoa cega?

Dra. Claudenira Lima: Raramente alguém fica cego por um desses problemas. O que pode se relacionar com a perda da visão é a miopia, devido as alterações internas do olho, principalmente da retina, que é muito fina nos míopes.

Qual a dica para quem busca ter uma boa visão?

Dra. Claudenira Lima: A melhor alternativa para manter sua saúde ocular é visitando seu médico regularmente. Essa visita deve ocorrer desde os primeiros dias de vida, passando pela adolescência, fase adulta e também aos idosos. Muitas doenças surgem e se manifestam de forma branda, por isso é necessário a consulta onde o oftalmologista avalia seu paciente de forma individualizada e também, a necessidade de exames complementares para diagnostico precoce.