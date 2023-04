Aumenta procura por planos de saúde para pets em Goiás

Com a pandemia da Covid-19, a procura por adoção de animais de estimação explodiu, com cada vez mais pessoas desejando companhia. Agora, além da saúde humana ser uma das pautas mais relevantes, a saúde animal também ganhou destaque.

“Hoje, nós percebemos que os pets se tornaram membros da família. Muitas pessoas lidam com os animais de maneira a considerá-los filhos”, relata o médico veterinário e proprietário da Clínica Saúde Animal, Rafael Antônio Ramos e Silva.

O veterinário aponta que ainda há uma parcela da população que perdeu um ente querido e encontrou no bichano um refúgio.

Neste contexto, diversas clínicas veterinárias oferecem planos de saúde para pets nacionalmente. Em Goiás, são cinco empresas registradas que oferecem tais serviços, sendo que duas foram formalizadas depois de 2019, de acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

Conforme Rafael, a procura por planos aumentou junto com o apego pelos animais de estimação e a preocupação com a saúde destes. O proprietário da Clínica Saúde Animal defende que trata-se de uma medida preventiva e uma forma de planejamento financeiro, visto que emergências podem custar caro.

Os valores são variados entre as clínicas, com locais que prestam o serviço por R$ 49,90 até R$ 522 mensais, entre os quatro convênios consultados pelo Portal 6.

Assim sendo, cada empresa possui uma cobertura diferente, a depender de fatores como a idade do animal e o plano contratado. Alguns serviços básicos que incluem são vacinas e exames laboratoriais simples, assim como consultas emergenciais e urgentes.

Já planos mais completos contemplam cirurgias, exames e atendimentos especializados, internação e inserção em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Enquanto há várias opções ao redor do Brasil, existem também os convênios com atuação somente local, como é o caso da Clínica Saúde Animal, que possui uma unidade no Jardim Europa e outra no Parque Amazônia.

São seis planos diferentes que variam em cobertura, sendo que o convênio mais simples é de R$ 59 e o mais complexo é R$ 239. Para os tutores que viajam com os pets, o +Pet oferece planos de saúde e possui unidades em Brasília e Campinas (SP), com valores entre R$ 99,90 e R$ 269,90.

O Pet Mais Vida está presente em 13 unidades federativas além de Goiás, como Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, cujos planos são de R$ 75 até R$ 522. Já o Petlove possui cobertura em mais de 25 municípios ao redor do Brasil e oferece a opção mais em conta, por R$ 49,90., e outro por R$ 99,90.