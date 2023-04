Duas pessoas morrem e uma fica ferida em grave acidente próximo a Goianésia

Um grave acidente ocorreu na GO-080, no Km 146, na tarde desta quarta-feira (19), próximo à ponte do Rio Santa Família, em Goianésia. A colisão frontal entre um Volkswagem Gol e um caminhão causou a morte de duas pessoas. Chovia no momento do acidente.

O Portal 6 apurou que o Corpo de Bombeiros acredita que o veículo teria tentando uma ultrapassagem e deslizado na pista. Os passageiros do carro de passeio, Carlos Jibrair dos Reis Oliveira, de 24 anos, e Marilene Ferreira, de 48 anos, morreram no local.

Ao chegarem, foi constatado politraumatismo na mulher, já sem sinais vitais e que estava fora do carro. Já Carlos teve ferimentos semelhantes, contudo estava preso às ferragens sob o veículo.

Com eles estava Sebastião Batista de Oliveira, que seria esposo de Marilene, e que foi levado ao Hospital Municipal de Goianésia. Todos eram moradores de Jaraguá.

O Hospital Municipal de Goianésia não divulgou o boletim médico do sobrevivente.