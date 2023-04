Depois de muito esperar, alguns signos vão entrar na era de maior sorte da história e poderão desfrutar de muito sucesso, dinheiro e amor nos próximos dias.

Devido à chegada do eclipse solar híbrido e raro no próximo dia 20 de abril, as coisas poderão finalmente melhorar para essas casas astrológicas, que tanto sofreram neste ano, seja por falta de dinheiro ou decepções amorosas.

A grande questão será: por estarem magoadas e céticas, pode ser que essas pessoas se esquivem ou se boicotem da felicidade. Não será preciso tanto receio! Aceite o melhor que a vida te proporcionar e aproveite cada etapa intensamente.

Esse poderá, sem dúvidas, ser o melhor momento da vida desses signos, que conhecerão pessoas incríveis e, de brinde, ainda poderão receber uma oferta de dinheiro muito boa. Confira!

Estes signos vão entrar na era de maior sorte e sucesso depois de esperar muito:

1. Touro

Os taurinos finalmente sairão dos dias de luta para entrar nos dias de glória, de uma vez por todas. Graças ao eclipse e à transição do Sol para a casa de touro, no próximo dia 21 de abril.

Esses nativos enfrentaram tempos muito difíceis no início deste ano, principalmente em janeiro, com o início do Mercúrio retrógrado na casa de capricórnio.

Incertezas profissionais tomaram conta, porém, neste momento, será de extrema clareza e abertura de portas para os nativos, que poderão deslanchar na sorte. Se joguem mais e racionalizem menos! Às vezes, é preciso ouvir mais o coração.

2. Gêmeos

Os geminianos poderão encontrar sua sorte no campo afetivo, quando menos esperarem. Isso porque o planeta Vênus, do amor e da sensualidade, chegou na casa desse signo.

Um relacionamento regado à intimidade, diálogo e respeito (principalmente aos espaços necessários que um geminiano exige) fluirá e será a melhor coisa da vida do nativo.

Isso porque ele está muito acostumado a se envolver com pessoas dependentes emocional e acabaram criando um pavor do amor. Desta vez, a sorte estará virada de volta para você.

3. Sagitário

Por fim, esses nativos também poderão usufruir de uma sorte enorme nos próximos dias. Apesar de já serem regidos pelo planeta da sorte, Júpiter, os sagitarianos conseguirão se superar nesse restinho de mês de abril.

Sorte no jogo, no dinheiro, no amor e sorte na sorte. Este é o lema para agora! Se arrisque mais e faça suas apostas! Muitas boas notícias estão por vir!

