Goiânia terá Feira de Louças com produtos a partir de R$ 5 e entrada gratuita; saiba detalhes

Quem está precisando dar aquela renovada nos utensílios culinários, mas estava em busca de uma oportunidade, pode comemorar. Começa nesta quinta-feira (20) e segue até sábado (22), em Goiânia, a “Feira de Louças”.

O evento é considerado uma das maiores exposições de louças do Brasil e acontece na praça de alimentação do Shopping Estação Goiânia, até o dia 22 de abril, das 09h às 20h, e, no sábado, das 09h às 18h. A entrada é gratuita.

A exposição conta com modelos de peças exclusivas, de variados tipos e formatos, com alta qualidade e preços a partir de R$ 5.

Entre os itens disponíveis no evento, estão: aparelhos de jantar, pratos, copos, talheres, de decoração e jardinagem.

O evento tem como objetivo oferecer utensílios exclusivos para os amantes de louças, mantendo um preço acessível para os participantes.

Vale lembrar que só na última edição, realizada em novembro de 2022, a feira contou com a presença de mais de 300 pessoas por dia e conquistou um faturamento de mais de R$ 100 mil.