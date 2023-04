O que abre e fecha em Goiânia neste feriado de Tiradentes

A Prefeitura de Goiânia informou que manterá o funcionamento de todos os serviços essenciais, nesta sexta-feira (21), em decorrência do feriado de Tiradentes.

Assim, para casos de urgência e emergência, as 16 unidades de saúde irão funcionar 24 horas por dia, com prioridade às situações mais graves.

Além disso, quem precisar acionar o Centro de Zoonoses poderá ser atendido pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, no esquema de plantão. Já o atendimento às vítimas de violência por meio da Casa Abrigo Sempre Viva segue aberto 24 horas por dia, sendo que o encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

No entanto, quem estiver planejando enviar uma encomenda terá de aguardar até sábado, visto que não haverá atendimento nas agências dos Correios na sexta-feira. A população também deve se planejar para resolver as pendências bancárias em outra data, já que as agências não abrirão no dia 21.

Quanto às unidades culturais, aquelas que são administradas pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) estarão fechadas durante todo o final de semana, com exceção do Museu Pedro Ludovico, Palácio Conde dos Arcos e Cine Cultura.

Por fim, a Associação Goiana de Supermercados (Agos) afirmou que a maior parte dos estabelecimentos abrirão normalmente. No entanto, alguns locais estarão ativos das 8h às 20h.