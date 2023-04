Casamento corre o risco de não acontecer após o pedido de última hora que o noivo fez à parceira

Um casamento corre sérios riscos de ir por água abaixo depois de um homem fazer um pedido delicado para a noiva e ela não concordar com a fala dele. O caso dividiu opiniões na internet.

Quem contou a história no Reddit foi o noivo. Segundo ele, os dois começaram a namorar há três anos e, no início, não sabia que a amada era fumante. Porém, semanas depois, a verdade foi revelada.

Desde então, a mulher nunca parou por um dia sequer. Preocupado com o futuro da família, o homem explicou que não gostaria que ela se casasse fumando, já que deseja engravidar logo mais.

“Como estamos para nos casar em alguns meses, e ela quer ser mãe o quanto antes, eu decidi conversar com ela sobre esse hábito, já que pode ser prejudicial para a saúde dela e do bebê”, contou.

“Não só por eu não gostar de cigarros, mas por causa da saúde dela e no bebê. Como sei de todo o estresse que é parar de fumar, eu sugeri que ela fique três meses sem cigarros para podermos começar a tentar engravidar”.

“Ela disse que quer começar a tentar agora, e que vai parar de fumar assim que o teste der positivo. Eu só fico pensando se não seria melhor e menos estressante para ela lidar com isso antes da gravidez do que com os dois ao mesmo tempo. É errado pensar assim?”, questionou.

Nos comentários do fórum houve dois tipos de respostas. Alguns saíram em defesa da mulher e outros completamente a favor do noivo.

“Se conhecer ela fumando, terá de lidar com isso e respeitar o tempo dela. É difícil demais escapar de um vício e ela precisará do seu apoio sem julgamentos”, disse uma pessoa.

“Você não está errado de forma alguma. Expor um bebê a isso é puro egoísmo e lidar com o estresse da abstinência e dos hormônios pode ser fatal até para a relação de vocês”, ponderou outro.