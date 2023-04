Gringo viraliza mostrando as coisas que os brasileiros usam no dia a dia e não têm lá fora

Um gringo compartilhou no perfil do Instagram algumas coisas que os brasileiros utilizam no dia a dia e acha impressionante por não ter isso no país de origem. A história viralizou.

Identificado como Peter, o britânico vive atualmente em Recife (PE) e explicou que na Inglaterra várias situações “básicas” para os brasileiros são extremamente raras lá.

Ele começou indo até o banheiro para listar o primeiro item: a ducha de água utilizada após as necessidades no vaso sanitário. “É tão fácil […] Uma maravilha”, destacou.

O segundo tópico foi o ralo, também no banheiro. “É fácil tirar a água em excesso do chão. É muito raro achar isso na Inglaterra”, comentou Peter.

Já o terceiro item da lista de coisas boas no Brasil foi o tradicional rodo de pia. “É muito bom e eu nunca vi na Inglaterra”, disse o gringo, impressionado com a utilidade.

Por fim, o quarto objeto escolhido foi o tanque de lavar roupas. “Meu Deus! A máquina de lavagem quebrou. Mas não se preocupe, porque tem o tanque. Isso salva vidas! Olha isso! Tão fácil”, completou o britânico.

Nos comentários, muitas pessoas ficaram impressionadas com a informação de não ter duchas ou rodinho de pia nos países europeus. “Como vocês vivem?”, questionou uma.

“Usamos tanque e rodinho mesmo!!! Brasileiro gosta de lavar tudo! Muita limpeza!”, destacou outra.

Veja!