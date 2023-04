Dono de bar dá exemplo de lição em adolescente que foi ao local para fazer o que não deveria

Um adolescente, de 15 anos, foi flagrado tentando furtar alguns itens de um bar pelo proprietário do estabelecimento e o final foi surpreendente não só para o menor, mas para inúmeros internautas.

Identificado como Martin, o garoto vive em Buenos Aires, na Argentina, e entrou no local sorrateiramente. O dono, também chamado Martin, percebeu e o abordou discretamente.

Eles conversaram por alguns instantes e logo depois o adolescente caiu aos prantos, pedindo perdão para o homem. Quem tornou a história pública foi o irmão do rapaz, Walter.

“O meu pai e a minha mãe deixou a gente jogado, eles se separaram e nos desviamos. Dói muito ver o Martin assim fazendo o errado”, disse o familiar ao portal TN.

Porém, para a surpresa de todos, depois de toda a cena, o proprietário concedeu uma chance para o adolescente e o ofereceu um emprego no próprio bar, onde teria tentando furtar.

“Ele ficou comovido quando eu lhe ofereci uma ajuda e lá ele me deu a entender que tinha necessidades financeiras. Por onde ele anda, ninguém nunca tentou lhe dar uma chance e eu queria que ele fosse embora com essa sensação”, disse Martin, dono do bar.

Agora empregado, o garoto se comprometeu a ser honesto e honrar a chance concedida pelo empresário. Na internet, os usuários ficaram comovidos com a atitude do homem.

“Por mais atitudes como essa! Talvez era só desse ‘sim’ que ele precisava para se tornar alguém melhor”, parabenizou uma pessoa.