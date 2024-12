Truque das donas de casa experientes para deixar as roupas sempre brancas

Com só dois ingredientes comuns, as peças ficam como novas e brilhando por mais tempo

Ruan Monyel - 14 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@luanaofcsousa)

Manter as roupas brancas impecáveis e brilhantes é um verdadeiro desafio para qualquer pessoa que cuida dos afazeres domésticos.

Afinal, com o uso frequente e as lavagens constantes, o branco das peças começa a desbotar, adquirindo aquele tom amarelado que acaba com o brilho da cor.

Mas, felizmente, há uma solução simples e eficaz, utilizada por muitas donas de casa experientes, para manter a qualidade das peças.

Truque das donas de casa experientes para deixar as roupas sempre brancas

Lavar roupas é uma atividade doméstica extremamente trabalhosa e muito chata, e quando as peças são brancas, tudo fica ainda pior.

Mesmo com o uso de sabão em pó de alta qualidade e produtos caros, o resultado nem sempre é satisfatório, afinal, suas peças favoritas perdem o brilho original.

Porém, um truque caseiro, conhecido pelas mais experientes donas de casa, é a chave para manter o branco impecável de suas roupas.

Ao aplicar essa técnica, é possível devolver o brilho original às peças brancas, garantindo que elas permaneçam novas por mais tempo.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@luanaofcsousa), usa só dois ingredientes simples durante a lavagem.

Comece separando as peças brancas das coloridas. Embora isso pareça óbvio para muitos, diversas pessoas acabam cometendo esse erro.

Depois de separadas, em um recipiente ou no próprio tanque, coloque a quantidade de água necessária para lavar as peças e adicione detergente neutro e Cif cremoso.

É isso mesmo que você leu: esse poderoso desengordurante é um ótimo aliado na limpeza das roupas brancas, removendo manchas e devolvendo a cor.

Basta mergulhar a peça algumas vezes na mistura, esfregá-la e enxaguá-la. Assim, você deixa qualquer roupa branca como nova por mais tempo. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Sousa (@luanaofcsousa)

Já que chegou até aqui, confira essa outra dica:

– Misturinha poderosa para limpar qualquer mancha: de roupas até pano de chão

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!