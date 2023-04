Embriagado, homem sai dirigindo e bate em carros parados em Anápolis

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (23), em Anápolis, por dirigir embriagado e bater o veículo que conduzia em dois automóveis parados.

O Portal 6 apurou que toda a ação ocorreu no Maracananzinho, na região Central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada no local e encontrou o suspeito, em estado de embriaguez.

Foram encontradas diversas latas de cerveja dentro do veículo e uma garrafa de corote atrás do banco do motorista.

O suspeito não mostrou aos policiais a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). À ele foi oferecido a realização do teste do bafômetro, o que foi recusado. Diante da negativa, houve o encaminhamento à Central de Flagrantes.

A embriaguez foi constatada posteriormente após exame no Instituto Médico Legal (IML).

Ele foi autuado pelos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que são dirigir sob a influência de álcool e sem a CNH, respectivamente.