Mensagens simples, mas carregadas de significados podem fazer toda a diferença na vida do outro em certas circunstância, como no horário de almoço, por exemplo. Existem mensagens de boa tarde que podem ser enviadas depois do almoço e, assim, arrancar um sorriso do rosto da pessoa amada.

Pensando nisso, leia até o final e saiba quais são essas frases.

6 mensagens de boa tarde para enviar no WhatsApp de quem você ama depois do almoço

1. Espero que o seu almoço tenha sido tão bom quanto você é para mim

Com essa frase, você conseguirá arrancar um sorriso sincero no rosto da pessoa amada apenas com uma expressão simples e carregada de significado.

2. Espero que após esse refeição, você tenha um restante de dia ótimo

Pode até parecer banal, mas essa mensagem é capaz de fazer o outro se sentir lembrado por você e, de quebra, até se sentir mais motivado para o restante do dia.

3. Durante todo esse tempo de almoço, eu só pensei em você

É clichê, eu sei. Mas acredite se quiser, essa frase é capaz de derreter até os corações mais ‘duros’ que existem por aí. Então, use e abuse!

4. Aproveitei essa pausa no almoço para pensar em você

Outra frase que pode ser enviada depois do almoço para a pessoa amada é essa. Assim, ela vai crer que você realmente gosta dela e que pensa nela até nos momentos de tranquilidade.

5. Comer é ótimo, mas ao teu lado é melhor ainda

Se o seu almoço foi ao lado da pessoa amada, aproveite para enviar essa mensagem para ela. Isso com certeza vai trazer coisas boas para a sua relação com ela.

6. Adoro quando conseguimos almoçar juntos

Por fim, outra frase para se mandar quando o seu almoço foi com a pessoa amada é essa. Pode ter certeza que, após o envio, ela ou ele ficará caidinho por ti.

