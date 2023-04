Esta é a forma correta de guardar a banana na cozinha para evitar que ela estrague

Bananas são ótimas fontes de vitamina C e B6, potássio, fósforo zinco e muito mais. Além disso, é uma das frutas mais consumidas do Brasil, sendo que um brasileiro come cerca de 25 kg de banana por ano, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Porém, bananas são notoriamente difíceis quando o assunto é armazenamento. Uma hora ela está madura e num piscar dos olhos já passou do ponto.

Então, a influenciadora que compartilha receitas saudáveis no Instagram, Cris, explicou como conservar a banana por mais tempo e também como evitar mosquitos.

No vídeo, ela afirma que é importante destacar cada banana assim que chegar do mercado. Com isso, a fruta irá criar uma barreira natural que permitirá que ela fique fresca por mais tempo. Veja!