Motociclista morre após se chocar contra árvore em canteiro central, em Uruaçu

Na manhã deste domingo (23), um motociclista de 47 anos morreu após se chocar com uma árvore, no cruzamento entre e a Rua Prata e a Avenida Contorno, no Bairro Jardim Bela Vista, em Uruaçu.

O Portal 6 apurou que o acidente ocorreu por volta das 9h da manhã. A vítima, que trafegava na moto Honda modelo CBX de cor preta, teria perdido o controle da direção e colidido ao tentar fazer a curva.

Os agentes chegaram ao local e já encontraram o homem sem sinais vitais, foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil (PC) para que fosse feita a perícia e a retirada do corpo.

Os documentos da moto estavam em dia, portanto ela foi retirada e levada pelo irmão do motociclista.

Foi registrada o ocorrência de morte acidental por acidente trânsito, entre a moto e um objeto fixo.