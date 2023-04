Pai ensina grande lição de honestidade ao filho que encontrou carteira abarrotada de dinheiro

Honestidade se ensina desde cedo e um pai de Bertioga, litoral de São Paulo, não desperdiçou a chance de contribuir para a formação do filho. No último final de semana, o empresário Jonildo Rodrigues levou o filho de 12 anos para devolver uma carteira com R$ 1,2 mil em dinheiro.

No sábado (15), Jonildo estava em um bar junto com o filho quando o garoto encontrou a carteira no chão e sem dono por perto. Ao analisar de quem seria o pertence, identificaram que os cartões bancários estavam no nome de Jonivaldo Santos.

Jonildo aproveitou a oportunidade de uma valiosa lição e deixou claro ao filho que a carteira seria devolvida. Em seguida, ele postou o relato no Facebook e esperou que encontrassem o dono.

Como a postagem viralizou, em poucas horas, Jonivaldo foi localizado. Segundo o pai, o dono da carteira já era conhecido, mas não foi capaz de identificá-lo porque só o conhecia por apelido.

“O dono da carteira ficou muito contente, agradeceu a gente e queria me dar uma recompensa de R$ 100, mas falei para ele dar para o meu filho, pois foi ele que encontrou a carteira. Eu penso assim: o que não é nosso nós temos que procurar devolver porque Deus compensa o dobro”, disse Jonildo em entrevista ao Costa Norte.

A história ganhou ainda mais destaque e elogios dos moradores de Bertioga. Isso porque muitos ressaltaram a importância da honestidade frente às dificuldades financeiras que milhões de pessoas estão passando e podem ser tentadas a deixar a ética de lado.