Caminhoneiro “gato” de Anápolis faz sucesso na internet mostrando muita saúde

O caminhoneiro Marcos Sodré, de 37 anos, está dando o que falar nas redes sociais. Ele decidiu compartilhar conteúdos voltados para a vida na estrada, mas também chama a atenção com os cuidados com a saúde. Com um físico invejável, o anapolino ganhou uma legião de fãs.

Outro ponto curioso é a vida atípica do profissional. Ele mora no caminhão que utiliza para trabalhar e é um praticante fervoroso de calistenia, exercício físico baseado no peso do próprio corpo.

Ele conta que, desde os 14 anos, sempre esteve ligado com a vida na estrada e, aos 19, obteve a habilitação profissional. Desde então segue na área.

“O esporte entrou na minha vida quando tinha uns 24, 25 anos. Nessa época, minha saúde era bem ruim devido a vida na estrada e a má alimentação. Comecei a treinar, ter uma dieta melhor, e trouxe isso para a estrada”, revelou ao Portal 6.

Embora passe a maior parte do tempo transportando cargas nas rodovias de todo o Brasil, ele sempre retorna para Anápolis, a fim de visitar os filhos que moram na cidade.

No Instagram, Marcos compartilha, dentre outros conteúdos, os treinos que realiza em praças e na estrada, deixando claro que um dos pontos mais importantes para ter uma vida mais saudável é a rotina.

“Eu sou só um cara normal, que tenta levar a vida de uma maneira que agregue mais valor, e tento passar isso adiante para as pessoas. Se a gente puder compartilhar o melhor da gente para ajudar os outros, a gente tenta”, afirmou.