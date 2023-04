Entenda o que é bruxismo, transtorno que afeta cada vez mais anapolinos

Apesar do nome sugerir algo mais exótico, com ar até folclórico, o bruxismo é um transtorno no qual a pessoa bate, range, aperta ou desliza os dentes enquanto dorme.

Ao Portal 6, a odontóloga Ana Cláudia Dezzen contou sobre o aumento dos casos em Anápolis, especialmente entre jovens, potencializado após a pandemia.

“Conheço muitas pessoas e atendo casos que convivem com o problema, que até aumentaram depois da pandemia. Cada vez mais o diagnóstico se dá também em adolescentes”, relatou.

A ocorrência se dá de forma involuntária, podendo ter várias razões, como por exemplo o estresse ou a má qualidade do sono. Entretanto, a ocorrência acomete 15% de todas as pessoas durante a infância, tanto homens quanto mulheres.

Alguns levam esse hábito, involuntariamente, para a vida a adulta. Como é o caso de Pedro Alberto, de 27 anos, anapolino que relata ter descoberto o distúrbio após terminar o ensino médio e começar a faculdade.

“Já convivo com o bruxismo há 10 anos, e percebo um desgaste dos dentes e gengiva, além de dor de cabeça esporádica”, contou.

A especialista explanou que, muitas vezes, a condição é descoberta pela família, que escuta o barulho do ranger durante o sono, enquanto o próprio paciente relata apenas dores na articulação temporomandibular, dores de cabeça e sono não reparador.

“O tratamento vai depender da idade, intensidade e até das condições emocionais. Alguns recursos são o uso de placas miorrelaxantes, aparelhos funcionais e outras terapias complementares”, finalizou Ana Cláudia Dezzen.