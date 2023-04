Ganhou mais de R$ 6 milhões na loteria e contou qual foi o maior arrependimento que teve

Uma jovem ganhou £ 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões) na loteria há 10 anos e, depois de finalizar a década com bastante dinheiro ainda, decidiu expor qual o maior arrependimento da vida.

A escocesa Jane Park, de 27 anos, revelou que ficou milionária com 17 anos e a surpresa a deixou completamente perdida à época, por ser muito nova.

Ela diz que não lamenta por nenhum “investimento”, mesmo que supérfluos. Casa própria, vários carros, bolsas de grife, viagens, presentes caros aos namorados e mais de R$ 316 mil em cirurgias plásticas foram alguns destes gastos.

Pelo contrário, Jane diz que adora a vida que levou nesta década de sucesso. “Não me arrependo de nada do dinheiro que gastei. Meu único arrependimento foi ser tão pública”, começou contando em entrevista ao Dr. Phil em um bate-papo nos Estados Unidos.

“Eu nem gastei todo o dinheiro e eles parecem pensar que sabem sobre a minha vida. É difícil porque quando eu era mais jovem eu li os comentários. Isso me afetou e essas pessoas nunca me conheceram e provavelmente nunca me viram”, confessou.

“Acho que é como se fosse um conto de fadas muito sombrio e distorcido e acho que ninguém realmente avisa sobre isso – especialmente pessoas mais jovens, eu tinha 17 anos”, desabafou a vencedora.

Atualmente, com bons investimentos e uma vida pública rentável, a jovem escocesa se mudou para os EUA e pretende ingressar em um reality show.