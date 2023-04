Mulher divide opiniões ao contar o que fez para conseguir salvar o casamento que estava muito ruim

Uma mulher confessou qual o melhor método que encontrou para salvar o casamento da rotina e recomendou que mais mulheres experimentem a “técnica infalível” e também se sintam realizadas.

Identificada como Gilly, de 47 anos, ela contou que era casada há anos com o esposo e a relação estava caindo na rotina. “Ele não conseguia me satisfazer mais”, contou ao The Mirror.

Sem medir as palavras, a mulher contou que a única alternativa que achou para fazer com que eles dessem certo foi procurar algumas aventuras na rua.

“Ninguém quer sentir que o sexo se tornou uma obrigação, é o oposto do que deveria ser. Então, passei três anos vivenciando romances aventureiros efêmeros em segredo, até que encontrei meu atual amante”, disse.

Gilly deixou claro que jamais pensou em contar ao marido, mas que isso também só melhorou a relação deles, já que um parceiro oferece o conforto, segurança e a cumplicidade, enquanto o outro oferece diversão e carinho.

Mesmo os dois amantes sendo casados, ela não encara isso como um erro ou algo horrível, porém sim um estilo de vida. “Nos encontramos ocasionalmente e é sempre uma emoção. Algumas vezes nos arriscamos um pouco mais, em outras somos mais discretos. Sempre é apaixonante”.

“Parece um tabu as mulheres decidirem assumir o controle de suas vidas sexuais, mas eu, honestamente, recomendo que façam isso. Faça algo por si mesma”, finalizou.