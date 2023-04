Novo polo de Aparecida de Goiânia já conta com ‘lista’ de empresas de olho na área

Apesar do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) ter previsão de começar as operações só daqui a três meses, cerca de 35 empresas de médio e grande porte já fazem fila para se instalarem no novo polo de Aparecida.

É o que diz o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida de Goiânia (Acirlag), Maione Padeiro. O presidente afirma que a Byd Energy, empresa chinesa de fabricação de módulos fotovoltaicos e baterias, provavelmente está na lista das primeiras empresas do Dianot, sendo que a confirmação, assim como demais empresas, será dada nos próximos dias.

O Dianot, que terá capacidade para 140 indústrias e geração de 15 mil empregos, é apenas um dos polos que prometem ampliação dos negócios aparecidenses. Outras seis áreas seguem em franco crescimento de instalação. Por exemplo, Maione ressaltou a instalação da YTO Group Corporation, montadora de maquinários agrícolas e de construção que figura entre as maiores globalmente.

Nesta segunda-feira (25), foi realizada uma reunião entre o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e os executivos da YTO para elaborar um projeto de implantação.

Crescimento

“Todos os dias temos novas empresas nos sete polos industriais de Aparecida”, explica o presidente da Acirlag. Atualmente, o município já é onde se localiza grandes indústrias, como a Coca-Cola Bandeirantes, que atua nos setores de bebidas em Goiás e Tocantins.

Outras empresas são a DHL, maior operadora logística do mundo; Camil Alimentos, líder no setor de comercialização de arroz, Pepsico, líder global em alimentos e bebidas; e a Zuppani, uma das maiores indústrias no segmento de produtos de limpeza em Goiás, entre outras.