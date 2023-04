Uma mulher solteira precisa ser exigente na hora de escolher um novo cara para se relacionar.

Essa é uma estratégia para fugir de frustrações, decepções e aquele desgaste por se envolver com alguém que não vale a pena.

Por isso, vale levar alguns pontos em consideração na hora de analisar aquele novo boy

6 qualidades que uma mulher solteira deve procurar em um homem:

1. Disposição para falar sobre os erros

Obviamente um relacionamento maduro exige pessoas maduras que conversam com respeito sobre os conflitos.

É por conta disso que as mulheres querem homens que não ignoram as crises e são sinceros, alimentando mais ainda a relação.

2. Conseguir identificar os sentimentos dela

Saber interpretar de fato os sentimentos da parceira não é uma tarefa fácil é por isso que essa é uma qualidade buscada por elas.

O homem que consegue essa proeza, certamente, conquista facilmente a crush e garante um relacionamento pleno e saudável, sabendo de fato o que ela sente.

3. Saber como fazer dela uma pessoa melhor

Antes de entrar no envolvimento, uma mulher certifica se o homem a levanta para cima e a apoia em seu crescimento.

Um relacionamento que dá certo não é uma âncora que afunda para baixo, pelo contrário, é uma alavanca que faz a pessoa ser melhor a cada dia.

É por isso que elas buscam isso nos homens!

4. Priorizar o respeito

Respeitar alguém é saber lidar com as diferenças e agir com maturidade no relacionamento interpessoal, colocando a boa convivência em primeiro lugar.

O respeito também pode ser aplicado em nossos relacionamentos com nós mesmos e os princípios da vida.

Sendo assim, obviamente uma mulher vai querer estar ao lado de um cara que a respeite.

5. Ser um homem engajado com a vida

Engajamento é a qualidade de buscar sempre estar envolvido com diferentes coisas, seja na vida pessoal, com os amigos ou entes queridos ou até mesmo em assuntos que são de relevância universal.

Isso quer dizer que o homem engajado é aquele que busca ir atrás de questões sociais e entender o outro lado da história.

6. Não possuir problemas para trabalhar em equipe

Por último, com toda certeza sabe trabalhar em equipe e nem precisa de esforços para entender isso é mais uma qualidade que elas buscam.

Porque trata-se de um homem de caráter que sabe ouvir, falar, agregar e valorizar todas as ideias do grupo de trabalho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!