Quando uma mulher sai de um relacionamento frustrado, mil e uma coisas passam em sua mente, desde gratidão a até alguns arrependimentos.

E se tratando desse último, esse remorso todo se instala, porque há aquela sensação de que não valeu a pena ter vivido aquele namoro tóxico.

Nessas horas, algumas mulheres sentem que tudo foi em vão e dá até uma certa vergonha por ter apresentando aquele cara para os amigos e familiares.

6 arrependimentos que toda mulher sente depois de sair de um relacionamento:

1. Declarações postadas nas redes sociais

Como dito, para as que ficam com vergonha de ter assumido o ex, bate o maior arrependimento de todas as declarações que foram publicadas no Instagram, WhatsApp, Facebook e assim por diante.

O que acontece é que quando estão juntos, nunca se imagina que aquela relação um dia acabaria, assim, aqueles “textões” ficam como uma grande mentira exagerada.

2. Ter se afastado dos amigos

Infelizmente, ao entrar em um relacionamento, o casal acaba entrando em um mundinho a dois, esquecendo e se afastando dos amigos.

Obviamente, isso é muito grave, já que nunca se sabe até onde vai aquela relação e as amizades devem ser cultivadas.

Afinal, os amores vão, mas os amigos sempre ficam.

3. Ter se valorizado mais

Às vezes, em uma relação, uma mulher costuma se doar muito e abrir mão de algumas coisas pelo bem-estar do parceiro e do namoro.

Logo, quando a ficha dela cai e ela percebe que aquele compromisso amoroso não foi pra frente, bate um remorso de que ela deveria ter se valorizado e priorizado mais.

4. Deixado projetos pessoais de lado

Seguindo o mesmo tópico anterior, abrir mãos de muitas coisas para o bem da relação é um perigo.

Porque quando você se dá conta, você vê que até seus sonhos, sua carreira e projetos ficaram abandonados, afinal, você só estava pensando no outro e não em si.

5. Ter mudado algum hábito ou característica por ele

Para as mulheres que costumam mudar os hábitos e gostos por conta de um homem, é óbvio que o arrependimento vai bater depois que a relação acabar.

Isso porque, há uma crença de que ao entrar no mundo do cara, haverá uma perspetiva maior da relação durar, mas na realidade isso não muda em nada.

6. Ter comprado algo em conjunto

Por fim, para os casais que compram pets, imóveis ou carros juntos, quando a relação acaba, o arrependimento fica.

Afinal, você acaba tendo um vínculo ainda com o cara e ainda precisa resolver uma papelada para dividir esses bens.

