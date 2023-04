TJGO abre estágio com diversas vagas; valor da bolsa pode chegar a R$ 3.550

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para estagiar no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). As diversas vagas oferecidas são para estudantes de graduação e pós-graduação.

Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de abril pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Há oportunidades para os estudantes dos cursos de pós-graduação nas áreas de direito e pedagogia.

Já para os alunos de graduação, as vagas são para as áreas de direito, psicologia, jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico, gestão de recursos humanos, ciências contábeis, administração, pedagogia e museologia.

Também têm oportunidades para estudantes de serviço social, história, fisioterapia, enfermagem, informática, estatística, engenharia elétrica, engenharia civil e engenharia mecânica.

O valor da bolsa-auxílio oferecida para os alunos de pós-graduação é R$ 3.550 e de R$ 1.050 para os estudantes de graduação. Também há o pagamento de vale-transporte de R$ 189,20.

Para ler os editais, clique aqui e aqui.