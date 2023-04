Feira das Franquias traz diversas marcas renomadas e promete movimentar Goiânia

Goiânia será a próxima cidade a receber a Feira de Franquias “Franchise4U”, evento destinado a aproximar marcas e potenciais investidores.

O encontro será realizado no Castro’s Park Hotel, no dia 04 de maio, entre as 09h e 20h. Para participar, basta se inscrever no site franchise4u.com.br.

No endereço eletrônico, a pessoa interessada deverá selecionar a cidade de Goiânia e agendar uma reunião com as franquias de seu interesse.

Apesar da entrada ser gratuita, só poderá participar da feira aqueles que estiverem com o compromisso programado.

O foco está em atender os indivíduos que já escolheram a aquisição de uma franquia e querem mais informações sobre a empresa.

Sendo assim, o evento oferece um espaço de negócios, com conversas individuais que irão durar até 30 minutos, onde os representantes das marcas apresentam os diferenciais, benefícios da associação e os custos do projeto.

Empresas como Kopenhagen, Brasil Cacau, China in Box, Ortobom e La Mucca ainda estão com horários disponíveis para reunião com os potenciais investidores.