Morador fica surpreso ao encontrar bilhete que o vizinho deixou para ele

Um jovem, de 24 anos, foi surpreendido com um bilhete escrito à mão e o conteúdo da carta acabou viralizando após ele divulgar a história.

O rapaz vive em um condomínio em Curitiba (PR) e explicou que na última sexta-feira (21) havia convidado algumas amigas para o apartamento. Até então tudo correu bem.

No entanto, na manhã seguinte (22), o morador recebeu a carta de um vizinho, pedindo para que ele tivesse mais respeito com os colegas do bloco.

“Caro vizinho: você é livre para fazer da sua vida o que quiser. Por isso, peço que quando trazer suas amiguinhas para as suas festinhas “sexuais”, que nós não precisemos ficar ouvindo”, começou o vizinho.

“Aqui é um condomínio familiar. Temos idosos e crianças. Vamos respeitar. Existe lugar para isso, por favor! Da próxima vez, vai ser comunicado ao síndico”, finalizou o morador incomodado com os barulhos.

O jovem informou ao portal RIC Mais que, de fato, teria feito uma “festinha”, mas que o problema são as paredes finas. “Eu não tenho culpa das paredes serem meio finas, eu só quero ser feliz […] Mas vou pedir para as meninas fazerem menos barulho”, finalizou.