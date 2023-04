Saiba o que será feito com material radioativo encontrado dentro de prédio da UFG

Um material radioativo foi encontrado no Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás (IQ/UFG) durante uma inspeção realizada no prédio, na quarta-feira (26). O material não tem utilidade para os técnicos do IQ e será descartado respeitando as normas de segurança.

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria de Comunicação (Secom) da universidade informou que o elemento foi localizado pelos técnicos do laboratório, enquanto faziam um trabalho de preparação para uma reforma no prédio.

Apesar da surpresa, o material estava em boas condições de proteção, envolto por uma placa de chumbo, conforme a recomendação técnica para armazenamento.

A substância tóxica foi devidamente separada, seguindo as orientações do Comissão Regional de Ciências Nucleares (CNEN), que realizou uma visita ao local no mesmo dia pela manhã.

Por fim, a universidade destacou que todos os procedimentos estão sendo realizados com a máxima segurança e que não houve qualquer motivo para preocupação.

“A integridade física dos técnicos que tiveram contato com o local, quanto de toda a comunidade UFG está preservada”, concluiu o informe.