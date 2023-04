O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com seleção aberta para diversas vagas de trabalho em Goiás.

As oportunidades são para as áreas de instrutor de soldagem, analista de serviços de tecnologia e inovação, consultor de vendas, professor de ensino fundamental e analista de apoio à inclusão (libras).

Também há vagas para agente de finanças, instrutor de informática, analista de educação, instrutor de metalmecânica e bibliotecário.

Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar nas cidades de Goiânia, Anápolis, Mineiros e Crixás. A remuneração pode chegar a até R$ 4.489.

O prazo final das inscrições varia de acordo com a vaga oferecida. As datas limites podem ser conferidas na página do Senai na plataforma Gupy.