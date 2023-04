UniEVANGÉLICA mantém tradição no esporte e acadêmicos participarão de diversos campeonatos nos próximos dias

Como forma de promover a construção de valores por meio da prática esportiva, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA sediará nos próximos dias diversas competições nacionais, além de ser representada por alunos e universitários.

Torneio Centro-Oeste de Natação

Considerado o maior evento da região, o torneio conta com a participação de mais de 400 atletas competindo no Parque Aquático da UniEVANGÉLICA. As provas tiveram início hoje, quinta-feira, e vão até o próximo domingo, com provas sendo realizadas nos períodos matutino e vespertino. Já no primeiro dia, a instituição brilhou com seus talentos: Eduardo Silva conquistou o primeiro lugar na modalidade “200m borboleta”.

Jogos Universitários Brasileiros (JUB’S)

A preparação já vai começar! Do dia 28 a 30 de abril, a equipe masculina de futebol iniciará o treinamento no Campo de Futebol da UniEVANGÉLICA, que serão realizados em Curitiba PR de 21 a 28 de maio e as equipes de atletismo, badminton e natação de 14 a 18 de junho, em Brasília – DF.

Ano passado, a UniEVANGÉLICA teve destaque na modalidade atletismo, com Juliano da Silva, que conquistou o terceiro lugar no 100 metros e medalha de bronze no revezamento 4×400.

Jogos esportivos gerais

Ainda neste fim de semana, o Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA receberá os Jogos Escolares Badminton e Judô (29) e Jogos Inter Turmas de Medicina (28, 29 e 30), animando ainda mais as competições internas.

“Ficamos muito satisfeitos em ver o crescimento da área esportiva em nossa universidade. Ano após ano, nossos atletas colecionam conquistas e a instituição investe na estrutura que garante a excelência da prática esportiva na UniEVANGÉLICA. Continuaremos ampliando e apoiando as ações”, declara o reitor Carlos Hassel Mendes.